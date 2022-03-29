Здание оккупанты развалили. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА.

Важно Будут работать на малых высотах: из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация

В кабинет попали мне, сволочи. Весь запас айкосов потерян,

– заметил Ким.



Как летела ракета / Фото Виталия Кима

Есть ли жертвы

Чиновник констатировал, что большинство людей чудом спаслись. Это от 50 до 100 человек. Под завалами еще ищут 8 гражданских и 3 военных.



Разрушенное здание ОГА / Фото Виталия Кима