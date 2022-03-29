Відповідну інформацію оприлюднили 29 березня о 10:02 в телеграм-каналі Віталія Кіма. Містян закликали не покидати укриттів до завершення тривоги.
До теми Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
У Миколаєві лунають сирени
Відомо, що з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація.
Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах,
– написав Віталій Кім
Людей закликають ховатись в укриття, адже ворог цинічно атакує житлові райони українських міст.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
Важливо: 29 березня, приблизно о 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в 9-поверхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної її секції.