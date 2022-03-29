У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 29 березня, приблизно о 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в 9-поверхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної її секції.

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Рятувальники почали розбирати завали будинку

Через ворожу атаку руйнувань зазнали приміщення з 9 по 1 поверхи. Пожежа в будинку не спалахнула.

Станом на 09:25 рятувальники дістали з-під завалів 9 постраждалих людей. Їх уже передали медикам. Пошуки ще тривають. Для рятувальних робіт від ДСНС залучили 56 людей та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше про цей обстріл у мережі повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що росіяни дочекалися, коли люди підуть на роботу і завдали удару. Він також оприлюднив фото величезної дірки в будівлі, яка утворилася після обстрілу загарбників.



Наслідки обстрілу росіян / Телеграм Віталія Кіма

До теми – звернення Віталія Кіма щодо обстрілу будинку: дивіться відео