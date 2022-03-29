Про це розповів очільник Миколаївської ОДА / ОВА Віталій Кім. За його словами, вистріли пролунали о 8:55, 29 березня.

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Що відомо про обстріл

Віталій Кім зазначив, що ранок у місті видався не дуже добрим й почався з обстрілів загарбників.

Мудаки рідкісні. Дочекалися, поки люди вийдуть на роботу. Вдарили у житлову будівлю,

– розповів Кім.

Наразі ведеться рятувальна операція – розбирають завали. Наявність жертв не підтверджена.

Дивіться звернення Віталія Кіма:

Зверніть увагу: на ранок 28 березня у миколаївських лікарнях перебувають 300 людей, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Варто знати – зведення Генштабу станом на ранок 29 березня