Про це розповів Віталій Кім, очільник Миколаївської ОВА. Він пояснив, що вперше розчарувався тим, що в окупантів повідбирали багато боєприпасів.

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Снаряд, яким поцілили у ворога, не розірвався

Кім пояснив, що українські військові 28 березня прицільним вогнем влучили в дуже дорогу машину ворога – прилетіло прямісінько у кабіну. Втім, снаряд не розірвався. З'ясувалося, що наші воїни стріляли тими снарядами, які раніше забрали у загарбників.

"Почав цікавитися: виявляється, що в орків добра третина снарядів не спрацьовує. Тепер думаємо, використувати їхні снаряди чи ні", – підсумував посадовець.

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Укроборонпром ремонтує трофейну техніку

Після того, як наші військові захоплюють ворожу техніку, її спочатку відправляють на ремонт, а потім на фронт – використовувати вже проти окупантів. "Латають" ці трофеї спеціалісти Укроборонпрому – вони мають все необхідне обладнання. Через війну проти України там перейшли на цілодобовий режим роботи.

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