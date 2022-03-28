За місяць війни Росії проти України, наші захисники втратили 74 танки. Проте замість них захопили вже щонайменше 117 танків ворога. Таким чином збільшивши кількість танків в українській армії.

Деякі з цих танків одразу готові до бою. Інші ж потребують ремонту. Цим займається "Укроборонпром", який має і необхідних спеціалістів, і обладнання.

Варте уваги За місяць війни Укроборонпром виготовив і модернізував більше техніки, ніж за увесь 2021 рік

При цьому на підприємствах "Укроборонпрому" ремонтують не лише захоплені танки чи бойові броньовані машини, але й потужнішу техніку. Тут освоїли ремонт трофейних реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетного комплексу "Оса".

Варто додати, що з початку війни, підприємства "Укроборонпрому" перейшли на цілодобову роботу для виготовлення та ремонту військової техніки для української армії.