За месяц войны России против Украины наши защитники потеряли 74 танка. Однако вместо них захватили уже по меньшей мере 117 танков врага. Таким образом увеличив количество танков в украинской армии.

Некоторые из этих танков сразу готовы к бою. Остальные же требуют ремонта. Этим занимается "Укроборонпром", у которого есть и необходимые специалисты, и оборудование.

Стоит внимания За месяц войны Укроборонпром изготовил и модернизировал больше техники, чем за весь 2021 год

При этом на предприятиях "Укроборонпрома" ремонтируют не только захваченные танки или боевые бронированные машины, но и более мощную технику. Здесь освоили ремонт трофейных реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетного комплекса "Оса".

Стоит добавить, что с начала войны предприятия "Укроборонпрома" перешли на круглосуточную работу по изготовлению и ремонту военной техники для украинской армии.