Об этом 24 марта написало всемирное издание Forbes со ссылкой на независимых аналитиков. То есть сейчас украинская армия уже имеет больше тяжелой техники, чем это было до полномасштабного вторжения России.

Важно Россия за месяц войны выпустила 1200 ракет по Украине, но еще есть запасы, – Пентагон

Россия потеряла уже несколько сотен танков

Наши защитники потеряли 74 танка с начала полномасштабной войны. Однако вместо них захватили уже не менее 117 танков врага.

Тем временем российские оккупанты смогли захватить только 37 таких машин нашей армии. Следует заметить, что сейчас потери их тяжелой техники гораздо больше. Только танков в России стало меньше примерно на 300 единиц.

Обратите внимание! Все приведенные аналитиками Oryx цифры базируются на информации из свободных источников. Специалисты исследовали медиаматериалы в сети. Ресурс сакцентировал на том, что цифра значительно меньше реальной. Далеко ведь не все публикуют.

Почему оккупанты имеют такой провал

Причину значительных потерь захватчиков аналитики тоже указали. По их мнению, это связано со значительными трудностями поставки топлива.

Русские физически не могут обеспечить свою армию на абсолютно враждебной территории. Они вынуждены гнать огромные колонны бензовозов по дорогам, которые не только обстреливаются, но и иногда завалены.

При этом украинские защитники воюют возле своих городов и на своей земле. Когда неподалеку база, гораздо меньший шанс, что из-за нехватки горючего танк застрянет посреди поля боя. Тоже стоит акцентировать внимание на том, что воины ВСУ добровольно не отдают свою технику врагу.