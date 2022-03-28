Про це Віталій Кім повідомив під час свого звернення 28 березня. Він висловив сподівання, що перемовини між Україною та Росією, які відбудуться у Туреччині, будуть успішними.

До теми Переговори України і Росії у Туреччині розпочнуться 29 березня

Туреччина дуже допомогла Миколаєву

Рівно місяць тому Туреччина дуже допомогла – спокійно, без крику та пафосу, закрила свій канал, через який армада російських кораблів не зайшла в Чорне море,

– пояснив Кім.

З цих військових кораблів, розповів голова ОВА, мали ракетами обстрілювати Миколаїв та Одесу. Віталій Кім подякував турецьким партнерам за підтримку.

Перемовини мають стартувати вранці 29 березня

За словами члена української делегації Давида Арахамії, перемовини у Туреччині мають стартувати вранці 29 березня. Станом на 28 березня представники сторін ще у дорозі.

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