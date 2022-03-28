Про це повідомив член делегації та лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Станом на ранок 28 березня представники України перебувають у дорозі.

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У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація – 24 канал) теж вилетіли пів години тому, теж прибудуть десь у районі 21:00,

– розповів політик.

Тому, за його словами, сторони домовилися спершу розміститися, а переговори розпочати зранку 29 березня.

Зауважимо, загалом переговори триватимуть у Стамбулі 3 дні.

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