Об этом сообщил член делегации и лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По состоянию на утро 28 марта представители Украины находятся в пути.

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У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается довольно поздно, наверное, слишком поздно. Они (российская делегация – 24 канала) тоже вылетели пол часа назад, тоже прибудут где-то в районе 21:00,

– рассказал политик.

Поэтому, по его словам, стороны договорились сперва разместиться, а переговоры начать с утра 29 марта.

Заметим, что в целом переговоры продлятся в Стамбуле 3 дня.