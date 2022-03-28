Як повідомили у Миколаївській облраді, половина з них – цивільні.

Важливо Львівські десантники збили ще одну крилату ракету Росії над Миколаївщиною

На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень. Вони отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок (28 березня – 24 канал), в миколаївських лікарнях перебувають 300 людей, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину,

– розповіла Ганна Замазєєва.

Вона також побажала найшвидшого одужання і подякувала лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров'я миколаївців.

Додамо, що управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що станом на 26 березня 2022 року відомо про 2909 цивільних, з яких 1119 загиблі, а 1790 – отримали поранення.