Как сообщили в Николаевском облсовете, половина из них – гражданские.

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К счастью, детей среди пострадавших нет. Всех пострадавших госпитализировали в больницы. Они получают необходимую помощь.

В общей сложности, по состоянию на утро (28 марта – 24 канал), в николаевских больницах находятся 300 человек, которые пострадали от атак оккупантов на Николаевщину,

– рассказала Анна Замазеева.

Она также пожелала скорейшего выздоровления и поблагодарила врачей, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев.

Добавим, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что по состоянию на 26 марта 2022 года известно о 2 909 гражданских, из которых 1 119 погибли, а 1 790 получили ранения.

Потери врага по состоянию на утро 27 марта: смотрите видео