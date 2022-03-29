Об этом рассказал глава Николаевской ОГА/ОВА Виталий Ким. По его словам, выстрелы раздались в 8:55, 29 марта.
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Что известно об обстреле
Виталий Ким отметил, что утро в городе оказалось не очень добрим и началось с обстрелов захватчиков.
Мудаки редкие. Дождались, пока люди выйдут на работу. Ударили в жилое здание,
– рассказал Ким.
В настоящее время ведется спасательная операция – разбирают завалы. Наличие жертв не подтверждено.
Смотрите обращение Виталия Кима:
Обратите внимание: на утро 28 марта в николаевских больницах находятся 300 человек, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.
Следует знать – возведение Генштаба по состоянию на утро 29 марта