В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 29 марта, примерно в 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в 9-этажное административное здание произошло разрушение центральной его секции.

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Спасатели начали разбирать завалы дома

Из-за вражеской атаки разрушения получили помещение с 9 по 1 этажа. Пожар в доме не вспыхнул.

По состоянию на 09:25 спасатели извлекли из-под завалов 9 пострадавших людей. Их уже передали медикам. Поиски еще продолжаются. Для спасательных работ от ГСЧС привлекли 56 человек и 10 единиц техники.

Напомним, ранее об этом обстреле в сети сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что россияне дождались, когда люди пойдут на работу и нанесли удар. Он также обнародовал фото огромной дыры в здании, которая образовалась после обстрела захватчиков.



Последствия обстрела россиян / Телеграмм Виталия Кима