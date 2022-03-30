На цьому наголосив повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, попри публічні заяви Росії про "відведення" військ, окупанти продовжують атакувати населені пункти регіону, у тому числі й сам обласний центр.

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Окупанти обстрілюють Чернігівщину, попри нібито "відведення" військ

Тому словам загарбників у Чернігівській ОВА не довіряють.

Учора росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії й активність на чернігівському та київських напрямках. Чи віримо ми в це? Звісно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій. І зустрічати ворога на Чернігівщині теж, щоб ми і робимо,

– наголосив Чаус.

Дії ворогів традиційно відрізняються від їхніх слів. Так зване "зменшення активності" на Чернігівщині росіяни промовисто "підтвердили" ударами по Ніжину. Усю ніч на 30 березня окупанти гатили й по Чернігову.

Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову. Але ми все відновимо, і наш Чернігів буде ще кращим, ніж був; наш Ніжин буде ще кращим; усі міста Чернігівщини будуть набагато кращі, ніж вони на сьогодні є,

– підсумував голова ОВА.

Ранкове звернення В'ячеслава Чауса за 30 березня: дивіться відео

У Пентагоні вважають, що хоча невелика частина російських військ буцімто й відійшла від Києва, Росія все ще може завдати удару по столиці.

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