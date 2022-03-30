Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, несмотря на публичные заявления России об "отводе" войск, оккупанты продолжают атаковать населенные пункты региона, в том числе и сам областной центр.

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Оккупанты обстреливают Черниговщину, несмотря на якобы "отвод" войск

Потому словам захватчиков в Черниговской ОВА не доверяют.

Вчера россияне публично заявили о том, что они сокращают свои наступательные действия и активность на Черниговском и Киевском направлениях. Верим ли мы в это? Конечно, нет. И мы готовы к любому развитию событий. И встречать врага на Черниговщине тоже, чтобы мы и делаем,

– подчеркнул Чаус.

Действия врагов традиционно отличаются от их слов. Так называемое "уменьшение активности" на Черниговщине россияне красноречиво "подтвердили" ударами по Нежину. Всю ночь 30 марта оккупанты лупили и по Чернигову.

Снова уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Потому что всю ночь враг лупил по Чернигову. Но мы все восстановим, и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут намного лучше, чем они на сегодня есть,

– подытожил глава ОВА.

Утреннее обращение Вячеслава Чауса за 30 марта: смотрите видео

В Пентагоне считают, что хотя небольшая часть российских войск будто бы и отошла от Киева, Россия все еще может нанести удар по столице.

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