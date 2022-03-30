Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что в Пентагоне считают, что это перепозиционирование, а не настоящий уход.

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Поэтому все мы должны быть готовы наблюдать за большим наступлением на другие районы Украины. Это не значит, что угроза Киеву исчезла,

– заявил спикер.

Он подчеркнул, что количество российских сил, отходящих от Киева, не соразмерно с воюющими в этом направлении и что Россия продолжает наносить авиаудары по городу.

"Не нужно верить недавнему заявлению Кремля о том, что он внезапно просто сократит войска под Киевом, или каким-либо сообщениям о том, что он собирается вывести все свои силы. Россияне передислоцируются севернее, но слишком рано говорить, где их конечный пункт назначения" – сказал Кирби.

В Пентагоне считают, что это, скорее всего, репозиционирование для использования войск в других местах в Украине.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что Украина остановила продвижение российских войск на ряд направлений.

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