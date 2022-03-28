Высокопоставленное должностное лицо Министерства обороны США заявило, что российские силы на ряде направлений не добились никакого успеха. Войско оккупантов вместе с тем терпит значительные потери.

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Информация Пентагона об актуальной ситуации в Украине

Представитель Пентагона сообщил американским журналистам, что российские силы в значительной степени "застопорились" в нескольких частях Украины. Никакие изменения военной ситуации не зафиксированы в направлениях таких городов:

Мариуполь;

Чернигов;

Харьков;

Николаев;

Киев.

Они (оккупанты – ред. 24 канал) не добились никакого прогресса в продвижении к Киеву. То же касается всех других населенных пунктов на севере, будь то Чернигов или Харьков,

– отметил американский чиновник.

Вместе с тем, по данным Пентагона, в Мариуполе российские силы продолжают использовать "дальний огонь", однако взять город де-факто оккупантам не удается. Кроме того, никаких изменений в воздушном и морском пространствах Украины в Минобороны США также не зафиксировали.

О стабильной и контролируемой Украиной ситуации отчитались также в отношении Николаева. К слову, представитель Пентагона отметил, что с начала вторжения они насчитали уже более 1 370 ракет, выпущенных Россией по территории Украины.

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