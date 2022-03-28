Високопоставлений посадовець Міністерства оборони США заявив, що російські сили на низці напрямків не досягли жодного успіху. Військо окупантів разом з тим зазнає значних втрат.
Схоже У ЗСУ розповіли, яка ситуація в найбільш гарячих точках – Києві, Маріуполі та Херсоні
Інформація Пентагону щодо актуальної ситуації в Україні
Представник Пентагону повідомив американським журналістам, що російські сили значною мірою "застопорились" у декількох частинах України. Жодних змін воєнної ситуації не зафіксовано у напрямках таких міст:
- Маріуполь;
- Чернігів;
- Харків;
- Миколаїв;
- Київ.
Вони (окупанти – ред. 24 канал) не досягли жодного прогресу у просуванні до Києва. Те ж стосується усіх інших населених пунктів на півночі, будь-то Чернігів чи Харків,
– зазначив американський чиновник.
Разом з тим, за даними Пентагону, у Маріуполі російські сили продовжують використовувати "дальній вогонь", однак взяти місто де-факто окупантам не вдається. Крім того, жодних змін у повітряному та морському просторах України у Міноборони США також не зафіксували.
Про стабільну і контрольовану Україною ситуацію прозвітували також щодо Миколаєва. До слова, представник Пентагону зазначив, що з початку вторгнення вони нарахували уже понад 1 370 ракет, випущених Росією по території України.
Зверніть увагу – Країни G7 відмовили Росії платити за газ рублями: дивіться відео