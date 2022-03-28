Високопоставлений посадовець Міністерства оборони США заявив, що російські сили на низці напрямків не досягли жодного успіху. Військо окупантів разом з тим зазнає значних втрат.

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Інформація Пентагону щодо актуальної ситуації в Україні

Представник Пентагону повідомив американським журналістам, що російські сили значною мірою "застопорились" у декількох частинах України. Жодних змін воєнної ситуації не зафіксовано у напрямках таких міст:

Маріуполь;

Чернігів;

Харків;

Миколаїв;

Київ.

Вони (окупанти – ред. 24 канал) не досягли жодного прогресу у просуванні до Києва. Те ж стосується усіх інших населених пунктів на півночі, будь-то Чернігів чи Харків,

– зазначив американський чиновник.

Разом з тим, за даними Пентагону, у Маріуполі російські сили продовжують використовувати "дальній вогонь", однак взяти місто де-факто окупантам не вдається. Крім того, жодних змін у повітряному та морському просторах України у Міноборони США також не зафіксували.

Про стабільну і контрольовану Україною ситуацію прозвітували також щодо Миколаєва. До слова, представник Пентагону зазначив, що з початку вторгнення вони нарахували уже понад 1 370 ракет, випущених Росією по території України.

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