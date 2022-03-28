У Генеральному штабі повідомили про ситуацію щодо російського вторгнення у Києві, Маріуполі та Херсоні станом на 28 березня, 18:00.

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Ситуація у найгарячіших точках України

Попри заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу Росії щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник й надалі нарощує угрупування військ навколо Києва.

Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ,

– зазначили в Генштабі.

Підрозділи ЗСУ продовжують оборону Маріуполя. Захисники міста стримують розвиток наступу загарбників на інші напрямки. Окупанти зазнають великих втрат.

Тимчасово захоплений Херсон чинить суттєвий опір російській окупації. Ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем.

Зауважимо, у Генштабі також розповіли, що в Росії продовжують набирати так званих "добровольців", яких кидатимуть воювати в Україну. Досвід проходження військової служби не є обов'язковим. Також у лави бійців беруть людей зі знятою судимістю.

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