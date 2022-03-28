Про це повідомили у щоденному зведенні Генштабі ЗСУ щодо російського вторгнення. Відповідний допис там опублікували ввечері 28 березня.

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У ворога будуть проблеми з виробництвом ракет

У Генштабі звернули увагу на міжнародні санкції, які забороняють постачання високотехнологічної продукції для Росії. В таких умовах процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект.

При цьому, немає близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування у держави-агресорки. А саме це є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет.

Захисники все ефективніше збивають ракети

Напередодні у Зеленського наголосили, що росіяни шодня завдають по Україні все більше ракетних ударів. Водночас у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що показник збиття ворожих ракет зараз є вищим, аніж на початку російського вторгнення. На жаль, абсолютно усі ракети збивати неможливо.

Зверніть увагу! Видання The Insider пише, що 26 березня випустили на територію України рекордну кількість ракет – 70. Долетіли лише 8, інші були знищені у небі.

Військовий експерт Віктор Ягун заявив у коментарі 24 каналу, що 50 – 60% ракет, які запускають з території Росії, не досягають своєї мети. Вони або падають, або потрапляють не туди, куди треба. За нормального функціонування техніки цей показник мав би сягати близько 10%.

Скільки окупанти витрачають на ракети: дивіться відео