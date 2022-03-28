Росія готує відправлення резервістів в Україну

В українській розвідці повідомили, що мобілізація у Росії розпочнеться 1 квітня за програмою "БАРС-2021". Для того, щоб приховати масову мобілізацію, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу.

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Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до військкоматів,

– йдеться у повідомленні розвідки.

Росія планує відправляти резервістів у райони бойових дій на території України, щоб поповнити підрозділи окупаційних військ.

Окупанти кидають на війну ув'язнених

Російська окупаційна влада також приховує залучення до бойових дій ув'язнених. Повідомляється про близько 100 злочинців, яких утримували у колонії "Чернокозово", що в Чеченській республіці.

За інформацією української розвідки, ув'язнені, які засуджені за важкими кримінальними статтями, готуються до відправлення в Україну.

Окупанти обіцяють ув'язненим повну амністію, якщо вони виживуть на війні. Втім, російська влада забороняє їм зустрічатися з рідним.

Окремо слід зазначити, що Росія не кидає на війну людей, які засуджені за політичними статтями (екстремізм і тероризм). Як відомо, за цією статтею Росія відправляє у тюрми активістів, журналістів та простих людей, які не схвалюють політики Кремля.

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