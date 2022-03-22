Депутати Держдуми 22 лютого розглянули в другому читанні цей законопроєкт. Вони перенесли дату розгляду законопроєкту на квітень, пишуть російські ЗМІ.

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Що хочуть змінити для призовників

Ухвалення законопроєкту дозволить військовому комісаріату надсилати повістку про призов поштою рекомендованим листом. Факт отримання повістки вираховували би від дати отримання рекомендованого листа.

Якщо ж призовник не отримав повістку, він повинен самостійно з'явитися до військкомату до першого дня оголошення призову.

За неявку призовників хочуть карати в кримінальному порядку.

Відкладення законопроєкту має деякі "плюси" для України. Причина в тому, що російські призовники можуть надалі ухилятися від служби, не побоюючись кримінальної відповідальності.

Росія намагається знайти резерви для війни з Україною та проводить мобілізацію на територіях окупованого Донбасу та Криму. Водночас частина російських військових намагається уникнути відправки на фронт.

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