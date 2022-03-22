У Путіна скаржаться на хід перемовин
Зеленський, говорячи про компроміси у переговорах з Росією, заявив, що потрібно врахувати думку громадян. Але в Кремлі вважають, що оприлюднення деталей переговорів між Росією та Україною може зашкодити процесу, пишуть російські ЗМІ.
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Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він також сказав, що перемовини йдуть "набагато повільніше і менш змістовно", ніж російським окупантам хотілося б.
Україна – це суверенна держава, і якісь там можуть бути внутрішньодержавні і мають бути, мабуть, внутрішньодержавні процедури. Але крім цього є ті субстанції, які перебувають на стадії переговорів двох делегацій, я не можу вторгатися до деталей цих субстанцій. Переконані, що зараз винесення їх на публіку може лише пошкодити переговорному процесу, який і так триває набагато повільніше, і менш змістовно, ніж нам хотілося б,
– заявив речник Путіна.
Перемовини Росії та України: коротко
Українська та російські делегації провели вже декілька раундів переговорів на білоруському кордоні. Разом з тим, в Офісі Президента заявляють, що перемовини тривають фактично безперервно.
Україна прагне зупинити війну та домовитися про мир. Натомість диктатор Путін намагається нав'язати нашій державі ультиматум.
Російські вимоги:
- нейтральний та без'ядерний статус України;
- демілітаризація;
- "денацифікація";
- визнання окупованого Криму та суверенітету ОРДЛО.
Зеленський наголосив, що Україна виключає компроміси, які пов'язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.
Щодо курсу в НАТО, то Україна публічно заявляє, що Альянс не готовий прийняти нашу державу. Відтак, Україна намагається знайти інших гарантів безпеки.
В ОП заявили, що участь у переговорах беруть ряд інших країн.
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