Радник глави Офісу Президента Подоляк заявив, що натомість у Росії залишилися лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Ракетних ударів стає дедалі більше.

Зауважте Показник збиття ракет окупантів зараз вищий, аніж на початку війни, – речник Повітряних сил ЗСУ

Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня ​​дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Європі це точно подобається?

– написав Подоляк.

"Закрийте нарешті небо"

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що варвари вважають небажання Заходу закривати небо над Україною слабкістю демократії та вседозволеністю.

Єрмак наголосив: чим довше українські партнери вагатимуться, тим більше буде ракет, тим нахабнішою ставатиме диктатура. Глава ОП закликав: "закрийте нарешті небо".

Важливо – ЗСУ знищили техніку окупантів на Херсонщині: дивіться відео