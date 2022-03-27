Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу.

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За його словами, ракета – це високоточна зброя, яка здатна летіти дуже низько, тому інколи українці бачать усе на власні очі. Вона якраз і створена для того, аби її менше вражали.

Втім, як зауважив Ігнат, протягом місяця війни Україна кожного разу збиває основну частку ракет, які запускають окупанти.

Цей показник збиття російських ракет вже зараз став вищим, аніж на початку війни,

– додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Варто зауважити, що за даними видання The Insider, 26 березня росіяни випустили на територію України рекордну кількість ракет. Мовиться про 52 ракети з кораблів Чорноморського флоту в акваторії Севастополя, а також – щонайменше 18 ракет з території Білорусі.

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