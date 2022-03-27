Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 каналу.

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По его словам, ракета – это высокоточное оружие, которое способно лететь очень низко, поэтому иногда украинцы его видят своими глазами. Она как раз и создана для того, чтобы ее меньше поражали.

Впрочем, как заметил Игнат, в течение месяца войны Украина каждый раз сбивает основную часть ракет, запускаемых оккупантами.

Этот показатель сбивания российских ракет уже сейчас стал выше, чем в начале войны,

– добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Следует заметить, что по данным издания The Insider, 26 марта россияне выпустили на территорию Украины рекордное количество ракет. Речь идет о 52 ракетах с кораблей Черноморского флота в акватории Севастополя, а также – по меньшей мере 18 ракетах с территории Беларуси.

Юрий Игнат рассказал о запуске российских ракет в сторону Украины: смотрите видео