Тобто гроші, які виділяли на обслуговування ракет, просто розкрадали. Військовий експерт Віктор Ягун в ефірі 24 каналу сказав, скільки саме ракет не долітає з різних причин.

До слова Не можуть захопити, тому будуть знищувати, – військовий експерт сказав, чого чекати від Росії

За оцінкою наших партнерів, 50 – 60% ракет, які запускають з території Росії, не досягають своєї мети,

– наголосив Ягун.

Тобто вони або падають, або потрапляють не туди, куди треба. За його словами, для нормального функціонування ракетної техніки, така цифра має не перевищувати 10%.

Якщо ж вона більша за 20%, це говорить про значні проблеми з ракетною технікою і необхідність терміново її розконсервувати, перевірити чи полагодити. Якщо коротко, зброя росіян – неякісна.

Проблеми і з ядерним озброєнням

"Тож цифра 50 – 60% говорить про неймовірні проблеми і в них (росіян – 24 канал) тепер виникають питання щодо якості техніки, яку використовують в ядерному озброєнні", – зазначив він.

Довідка. Росія запустила приблизно 70 ракет по Україні 26 березня, із них долетіло до цілі лише 8. Багато снарядів збила наша ППО.

Цікаво – яка якість російської ракетної зброї: коментар Ягуна