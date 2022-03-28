Тобто гроші, які виділяли на обслуговування ракет, просто розкрадали. Військовий експерт Віктор Ягун в ефірі 24 каналу сказав, скільки саме ракет не долітає з різних причин.
До слова Не можуть захопити, тому будуть знищувати, – військовий експерт сказав, чого чекати від Росії
За оцінкою наших партнерів, 50 – 60% ракет, які запускають з території Росії, не досягають своєї мети,
– наголосив Ягун.
Тобто вони або падають, або потрапляють не туди, куди треба. За його словами, для нормального функціонування ракетної техніки, така цифра має не перевищувати 10%.
Якщо ж вона більша за 20%, це говорить про значні проблеми з ракетною технікою і необхідність терміново її розконсервувати, перевірити чи полагодити. Якщо коротко, зброя росіян – неякісна.
Проблеми і з ядерним озброєнням
"Тож цифра 50 – 60% говорить про неймовірні проблеми і в них (росіян – 24 канал) тепер виникають питання щодо якості техніки, яку використовують в ядерному озброєнні", – зазначив він.