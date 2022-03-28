То есть, деньги, которые выделяли на обслуживание ракет просто разворовывали. Военный эксперт Виктор Ягун в эфире 24 канала сказал, сколько именно ракет не долетает по разным причинам.

К слову Не могут захватить, поэтому будут уничтожать, – военный эксперт сказал, Чего ждать от России

По оценке наших партнеров, 50 – 60% ракет, которые запускают с территории России, не достигают своей цели,

– подчеркнул Ягун.

То есть, они либо падают, либо попадают не туда, куда надо. По его словам, для нормального функционирования ракетной техники, такая цифра должна не превышать 10%.

Если же она больше 20% – это говорит о значительных проблемах с ракетной техникой и необходимость срочно ее расконсервировать, проверить или починить. Если коротко, оружие россиян – некачественное.

Проблемы и с ядерным вооружением

"Так что цифра в 50 – 50% говорит о невероятных проблемах и у них (россиян – 24 канал) теперь возникают вопросы относительно качества техники, которую используют в ядерном вооружении", – отметил он.

Справка. Россия запустила примерно 70 ракет по Украине 26 марта, из них долетело лишь 8.

Интересно – каково качество российского ракетного оружия: комментарий Ягуна