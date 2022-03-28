Военный эксперт Виктор Ягун считает, что авианалеты, к сожалению, будут продолжаться. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, особенно это касается объектов военной инфраструктуры и предприятий военно-промышленного комплекса.

А то, что оккупанты увеличили интенсивность этих обстрелов говорит о том, что Кремль не может другим способом влиять на ситуацию на фронте.

Россия поставила своей целью уничтожить их окончательно, поскольку не может их захватить,

– отметил специалист.

Только точность наших сил противовоздушной обороны позволяет нам надеяться, что эти разрушения, на которые надеялась Россия, не произойдут. Так что оккупантам не удастся пойти по тому сценарию, которому они планируют, заверил Ягун.

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