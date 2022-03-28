В Генеральном штабе сообщили о ситуации в Киеве, Мариуполе и Херсоне по состоянию на 28 марта, 18:00.

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Ситуация в горячих точках Украины

Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба России об изменении планов и приоритетных задач, противник и дальше наращивает группировку войск вокруг Киева.

Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев,

– отметили в Генштабе.

Подразделения ВСУ продолжают оборону Мариуполя. Защитники города сдерживают развитие наступления захватчиков на другие направления. Оккупанты несут большие потери.

Временно захваченный Херсон оказывает существенное сопротивление руоссийсской оккупации. Враг вынужден все больше сосредотачивать силы российских военных и росгвардии для удержания города под своим контролем.

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