Этот документ был передан в Конгресс. Стратегию подготовили с учетом ядерной политики и противоракетной обороны.

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Пентагон определил Россию "угрозой" для США

В документе подробно описывают "многогранную" угрозу со стороны Китая, а также "острую угрозу" из России.

Россия создает острые угрозы, о чем свидетельствует ее жестокое и неспровоцированное вторжение в Украину,

– говорится в стратегии.

США заявляют, что будут сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО в целях усиления надежного сдерживания агрессии России.

Кроме того, приоритетом Минобороны считает защиту родины, а Китай описывает как "наиболее значимого стратегического конкурента". Другими основными направлениями для Пентагона является сдерживание стратегических атак, агрессии, готовность к успеху в конфликтах, когда это необходимо, и создание устойчивых объединяющих сил.

Также в стратегии говорится о противодействии агрессии КНДР, Ирану и ряду экстремистских организаций.

Напомним, накануне в Пентагоне подтвердили, что Украина приостановила продвижение российских войск на ряде направлений. Изменения военной ситуации не зафиксированы в направлениях таких городов: Мариуполь, Чернигов, Харьков, Николаев, Киев.

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