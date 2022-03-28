Джо Байден подчеркнул, что его слова по поводу Путина – его собственные эмоции. Поэтому на дипломатическое урегулирование это не должно повлиять.

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Президент США подчеркнул, что такой человек как Путин не должен оставаться у власти. Однако его слова, сказанные в Варшаве, не означают, что Вашингтон ведет политику, направленную на смену власти в кремле.

Я просто выражал свое негодование. Он (Путин – 24 канал) не должен оставаться у власти так же, как плохие люди не могут продолжать делать зло. Это не означало у нас фундаментальной политики по снятию Путина с должности,

– заявил Байден.

Кроме того, президент США отметил, что его встреча с Путиным зависит от переговоров. Однако Байден не уточнил, состоится ли она вообще.

Напомним, во время своей речи в Варшаве Джо Байден заявил, что Путин не должен оставаться у власти. Однако после этого в белом доме сразу объяснили, что президент не имел в виду планирование Вашингтоном отстранения от власти главы кремля.

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