Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі. Він зазначив, що в Пентагоні вважають, що це перепозиціонування, а не справжній відхід.

Читайте також: У Пентагоні Росію вважають "гострою загрозою" для США

Тому ми всі повинні бути готові спостерігати за великим наступом на інші райони України. Це не означає, що загроза Києву зникла,

– заявив речник.

Він наголосив, що кількість російських сил, які відходять від Києва, не співмірна з тими, що воюють у цьому напрямку і що Росія продовжує завдавати авіаудари по місту.

"Не потрібно вірити нещодавній заяві Кремля про те, що він раптово просто скоротить війська під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що він збирається вивести всі свої сили. Росіяни передислокуються північніше, але занадто рано говорити, де їхній кінцевий пункт призначення", – сказав Кірбі.

У Пентагоні вважають, що це швидше за все репозиціонування для використання військ в інших місцях в Україні.

Раніше в Пентагоні підтвердили, що Україна зупинила просування російських військ на низці напрямків.

Вас може зацікавити, звідки Росія перекидає війська: дивіться відео