У відповідь на запитання журналіста, чи можна чітко зафіксувати, що поки росіяни залишаються на територіях, які зайняли вже після 23 лютого, жодних договорів, а тим більше референдумів бути не може, Арахамія сказав: "Так, звичайно".

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Очільник української делегації також додав, що на перемовинах з Росією в цілому про так зване половинчасте рішення не мовиться. По кожному питанню рішення опрацьовують окремо, але підписувати щось можна тільки у комплексі.

Зауважте, що 29 березня у Туреччині відбувся перший день переговорів між українською та російською делегаціями. Українська – передала свої пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.

Давид Арахамія зазначив, що гарантії мають бути реальні – конкретні інструкції – хто і що робить, коли нам потрібен захист.

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