Глава Офісу Президента Єрмак наголосив, що також вкрай важливо якнайшвидше відкрити повноцінні гуманітарні коридори до всіх міст, де вже відбувається чи наближається гуманітарна катастрофа. Насамперед мовиться про Маріуполь та населені пункти Донбасу, а також – Чернігів, повідомляє 24 канал.

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Єрмак подякував членам української делегації за важливу та складну роботу. Він висловив упевненість, що всі розуміють, як складно сьогодні вести переговори з представниками країни-окупантки.

Найважливіше для нас сьогодні – зупинити війну. Далі – Україна потребує побудови нової системи міжнародної безпеки. Системи, яка зробить неможливою будь-яку агресію проти нашої країни,

– наголосив Єрмак.

Глава ОП заявив, що саме тому усі підтримують цілодобовий зв'язок з міжнародними партнерами. Метою є напрацювати якісну та ефективну багатосторонню безпекову угоду.

Наразі триває робота разом зі:

США;

Великою Британією;

Китаєм;

Канадою;

Францією;

Німеччиною;

Туреччиною;

Італією;

Польщею;

Ізраїлем.

Глава ОП наголосив, що керівники цих держав визначили конкретних політичних та безпекових радників. Вони працюють над майбутнім документом. Україні потрібні чітко та якісно прописані юридично ефективні та обов'язкові до виконання міжнародні гарантії безпеки.

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