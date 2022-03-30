Глава Офиса Президента Ермак подчеркнул, что также крайне важно как можно скорее открыть полноценные гуманитарные коридоры во все города, где уже происходит или близится гуманитарная катастрофа. В первую очередь говорится о Мариуполе и населенных пунктах Донбасса, а также – Чернигове, сообщает 24 канал.
Заметьте Ермак анонсировал "Награду мира" – для компаний, вышедших из российского рынка
Ермак поблагодарил членов украинской делегации за важную и сложную работу. Он выразил уверенность, что все понимают, как сложно сегодня вести переговоры с представителями страны-оккупанта.
Самое важное для нас сегодня – остановить войну. Далее – Украина нуждается в построении новой системы международной безопасности. Системы, которая сделает невозможной какую-либо агрессию против нашей страны,
– подчеркнул Ермак.
Глава ОП заявил, что именно поэтому все поддерживают круглосуточную связь с международными партнерами. Цель – наработать качественное и эффективное многостороннее соглашение о безопасности.
В настоящее время продолжается работа вместе с:
- США;
- Великобританией;
- Китаем;
- Канадой;
- Францией;
- Германией;
- Турцией;
- Италией;
- Польшей;
- Израилем.
Глава ОП подчеркнул, что руководители этих государств определили конкретных политических советников и советников по безопасности. Они работают над будущим документом. Украине нужны четко и качественно прописанные юридически эффективные и обязательные для выполнения международные гарантии безопасности.
Брифинг Ермака на 29 марта: смотрите видео