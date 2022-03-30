Глава Офиса Президента Ермак подчеркнул, что также крайне важно как можно скорее открыть полноценные гуманитарные коридоры во все города, где уже происходит или близится гуманитарная катастрофа. В первую очередь говорится о Мариуполе и населенных пунктах Донбасса, а также – Чернигове, сообщает 24 канал.

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Ермак поблагодарил членов украинской делегации за важную и сложную работу. Он выразил уверенность, что все понимают, как сложно сегодня вести переговоры с представителями страны-оккупанта.

Самое важное для нас сегодня – остановить войну. Далее – Украина нуждается в построении новой системы международной безопасности. Системы, которая сделает невозможной какую-либо агрессию против нашей страны,

– подчеркнул Ермак.

Глава ОП заявил, что именно поэтому все поддерживают круглосуточную связь с международными партнерами. Цель – наработать качественное и эффективное многостороннее соглашение о безопасности.

В настоящее время продолжается работа вместе с:

США;

Великобританией;

Китаем;

Канадой;

Францией;

Германией;

Турцией;

Италией;

Польшей;

Израилем.

Глава ОП подчеркнул, что руководители этих государств определили конкретных политических советников и советников по безопасности. Они работают над будущим документом. Украине нужны четко и качественно прописанные юридически эффективные и обязательные для выполнения международные гарантии безопасности.