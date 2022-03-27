В Офисе Президента решили, что эти компании заслуживают уважения, поэтому анонсировали появление новой награды – "награды мира". Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Ермак анонсировал " награду мира"

Чиновник сказал, что команда Офиса Президента уверена, что не должно быть ни копейки в бюджет страны-агрессора.

На своем брифинге я анонсировал появление новой награды – "награды мира", которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся. Со временем расскажем вам больше деталей,

– заметил Ермак.

Он добавил, что "награда мира" сегодня очень важна, ведь мы живем в переломный момент, когда вопрос стоит жестко: поддерживать ли зло, которое убивает женщин и детей, или выбирать демократический мир.

По словам Ермака, корпорации, которые уже уходят из России и продолжат это делать, заслуживают уважения украинцев и всего мира.