Список санкций против России 2022

Максимальное ослабление экономики России – важная задача во время войны, чтобы снизить финансирование военной агрессии. С первых дней войны за последний месяц большинство развитых стран мира ввели против России беспрецедентные санкции, призванные ослабить ее экономику и вызвать коллапс платежей и дефолт.

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Россия стала мировым рекордсменом по введенным против нее санкциям – почти шесть тысяч, и это количество постоянно растет. По количеству санкций против физических и юридических лиц Россия обогнала Иран, Сирию и КНДР. Такие меры сравнивают с "финансовой ядерной войной", но все же их недостаточно – экономика страны достаточно мощная, чтобы развалиться за один месяц.

Напомним, какие именно санкции против России оказались наиболее эффективными.

Финансы

Наиболее серьезным шагом для российского государства стало замораживание государственных активов и акций на счетах иностранных банков. И это действительно огромные суммы, которые составили две трети ранее имеющихся средств государства-бензоколонки – то есть около 300 – 400 миллиардов долларов. Вместе с валютой ведущие государства в финансовом секторе запретили сделки и с российским золотом.

Системы международных расчетов Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских клиентов, так что имеющимися у россиян средствами они теперь не могут воспользоваться за рубежом. Межбанковская система расчетов SWIFT отключена для многих российских банков, хотя и не для всех. Системы перевода валюты для граждан Western Union и Pay Pal тоже не работают.

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Персональные санкции

В США, Канаде, Европе и Австралии заблокировали все средства, которые были доступны чиновникам государства-агрессора – прежде всего приближенным к путину, депутатам парламента, министрам и силовикам. Российским олигархам тоже не повезло – развитые страны, где у них были бизнес и недвижимость, дружно начали конфисковывать дома, яхты и средства в банках. Дальше очередь дошла даже до неофициальных жен, любовниц и внебрачных детей русской "элиты" . В общем, персональные санкции действуют где-то на тысячу влиятельных россиян.

156-метровая яхта российского миллиардера Усманова / Фото EPA

Информационное противодействие

Как выяснилось, российские пропагандистские каналы расставили свои сети по всему миру. Телеканалы работали в США, Германии и Франции, травили пропагандой по всему миру с YouTube и соцсетями. Поэтому блокировка этой лжи оказалась важным шагом в санкциях.

Сначала мероприятие блокировало питомник ненависти путем запрета российского телевидения, а затем YouTube, Facebook и Instargam начал блокировать неправдивые ресурсы. Закончилось все предсказуемо – российские власти сами закрыли доступ своих граждан к крупнейшим социальным сетям. А заодно – и к возможности зарабатывать в них активным блогерам. Пока доступны в России YouTube, Twitter, Telegram, но надолго ли?

Отказ от работы в России крупнейших мировых концернов

150 компаний полностью закрывают свой бизнес в России, еще 178 его ограничивают, пишет Fortune. Еще 74 компании сокращают операционную деятельность в РФ и/или инвестиции в страну. В общей сложности 328 международных компаний остановили или существенно ограничили бизнес. Международное рейтинговое агентство Fitch аннулирует рейтинги российских компаний и их дочерних структур, оказавшихся под санкциями Евросоюза. Таких сейчас более трехсот.

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Отказ от международной торговли

Торговать с Россией стало невыгодно и очень тяжело. Большинство стран отменили режим наибольшего содействия торговле, подняли пошлины до 30% или ввели дополнительные налоги на операции из государства-агрессора. США и Европа запретили торговать любыми товарами в сфере вооружения, высоких технологий и дорогостоящих товаров потребления. Из России даже не будут привозить рыбу и икру.

Транспортная блокада

Россия испытывает огромные проблемы с доставкой грузов практически по всем направлениям. Крупнейший контейнерный перевозчик Maersk отказался работать со страной-террористом, так же многие порты не хотят принимать и обслуживать российские корабли. Владельцы самолетов, эксплуатирующих российские авиакомпании на условиях лизинга, требуют возвращения бортов и прекратили их обслуживание. В то же время россияне практически украли эти самолеты, однако из-за этого летать в цивилизованные страны не смогут. Несколько стран еще поддерживают международное сообщение Москвы с миром, но их слишком мало и на непопулярных направлениях. Все эти рейсы забиты россиянами, которые массово убегают из страны.

Украинцы и поляки блокируют фуры, которые везут товары в Россию / Фото Цензор

Автомобильный транспорт в направлении Европы тоже заблокирован – активисты перекрыли пункты пропуска в Польше через Белоруссию, где образовались огромные очереди. Даже Китай исключил Россию в качестве транзита – теперь свои товары в Европу и на Ближний Восток отправляет исключительно морем. "Гребите веслами" – вскоре будет единственной возможностью для россиян перевезти что-то в цивилизованный мир.

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Культурная и спортивная блокада

Ни один нормальный человек не хочет соревноваться или слушать пение людей, причастных к массовому убийству гражданского населения соседнего государства. Поэтому практически все спортивные федерации исключили россиян из своих рядов, а международные спортивные соревнования прекрасно обходятся без флага аквафреш. Этапы соревнований по футболу, Формулы-1 или плавания в России уже отменены. А футболистов и артистов, работавших в зарубежных клубах или театрах, увольняют и выгоняют.

На России уже не посмотришь ни мирового кино, не поиграешь в видеоигры – доступ к стриминговым сервисам и игровым платформам закрыт, дистрибьюторы фильмов не покажут новинок в кинотеатрах. Россиянам больше нигде не рады, даже если они вроде бы не причастны к агрессии.

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Ограничение покупки нефти и газа

Эта отрасль приносит бюджету России наибольшую прибыль (по оценкам экспертов, до миллиарда долларов в день), в то же время она менее пострадала от санкций. Только в начале войны страны отказались от достройки проекта газопровода в обход Украины под названием "Северный поток-2" и эта компания близка к банкротству. США полностью отказались от российских нефти и газа, а вот Евросоюз не может сделать этого одномоментно. Более того, через украинский газопровод Россия закачивает огромные объемы газа в Европу, и это продолжается во время войны.