Президент рассказал об этом в своем обращении, сообщает 24 канал. По его словам, хоть уже настала ночь, работа не завершается.

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Оккупанты не надеялись встретить такое героическое сопротивление украинцев

Зеленский отметил, что Украина должна двигаться вперед – к нужному всем миру. С каждым днем ​​сопротивления защитники приближают нашу победу.

"Ведь в этой войне просто нельзя без победы. Так оно и будет. И нельзя останавливаться даже на минуту. Потому что каждая минута – это о нашей судьбе, это о нашем будущем. О том, жить ли нам", – отметил президент.

Он добавил, что начался 30-й день войны. Уже месяц украинцы сражаются с российскими оккупантами.

Если бы в России знали, что их ждет такое, я уверен, они точно побоялись бы сюда идти. За этот месяц мы удержали все основные направления российских ударов,

– заметил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, мир применил против страны-террористки разрушительные санкции. Этот процесс давления на Россию еще не завершился, поскольку украинское правительство продолжает договариваться о новых ограничениях для России.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: