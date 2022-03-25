Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что со стороны врага фиксируют многие ошибки и дезорганизации, ведь российскую армию разворовывали и разваливали многие годы.

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Война в Украине не выгодна российским элитам

Маляр рассказала, что Россия много лет позиционировала себя как "непобедимую" страну со второй армией мира. Однако сейчас многие вещи стали очевидны. Армию страны-агрессора очень хорошо разваливали и грабили много лет, поэтому все это сказывается.

"Кроме того, это уже факт бесспорный – абсолютная деморализация их личного состава и то, что они сами уничтожают свою технику, чтобы просто не наступать дальше и не стать этим пушечным мясом. Эти факты также зафиксированы", – отметила замминистра.

Она добавила, что украинцам, конечно, приятно осознавать и слышать об этом. По словам Маляр, не зависимо от того, что на самом деле сейчас происходит с министром обороны России Сергеем Шойгу, сам обсуждаемый факт свидетельствует о том, что в России очень беспокойно в политических элитах.

И это понятно, потому что вообще вся эта война не выгодна ни политическим, ни экономическим российским элитам. И очевидно, что там скоро начнется, а может, и уже начался процесс внутреннего самоуничтожения,

– отметила замминистра.

Маляр подытожила, что политические и экономические элиты страны-террориста понимают, что, прежде всего, война против Украины – это гибель для Российской Федерации.