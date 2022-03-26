Список санкцій проти Росії 2022

Максимальне послаблення економіки Росії – важливе завдання під час війни, щоб знизити фінансування військові агресії. З перших днів війни протягом останнього місяця більшість розвинутих країн світу ввели проти Росії безпрецедентні санкції, покликані ослабити її економіку та викликати колапс платежів і дефолт.

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Росія стала світовим рекордсменом щодо введених проти неї санкцій – майже шість тисяч, і ця кількість постійно зростає. За кількістю санкцій проти фізичних та юридичних осіб Росія обігнала Іран, Сирію та КНДР. Такі заходи порівнюють з "фінансовою ядерною війною", але все ж їх ще недостатньо – економіка країни досить потужна, щоб розвалитися за один місяць.

Нагадаємо, які саме санкції проти Росії виявились найбільш ефективними.

Фінанси

Найбільш серйозним кроком для російської держави стало замороження державних активів та акцій на рахунках іноземних банків. І це справді величезні суми, які сягнули двох третин раніше наявних коштів держави-бензоколонки – тобто близько 300 - 400 млрд доларів. Разом з валютою провідні держави у фінансовому секторі заборонили операції і з російським золотом.

Системи міжнародних розрахунків Visa та Mastercard припинили обслуговування російських клієнтів, тож наявними у росіян коштами вони тепер не можуть скористатись за кордоном. Міжбанківська система розрахунків SWIFT вимкнена для багатьох російських банків, хоча й не для всіх. Системи переказів валюти для громадян Western Union та Pay Pal теж не працюють.

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Персональні санкції

У США, Канаді, Європі та Австралії заблокували всі кошти, які були доступні високопосадовцям держави-агресора – перш за все наближеним до Путіна, депутатам парламенту, міністрам та силовикам. Російським олігархам теж не пощастило – розвинуті країни, в яких вони мали бізнес та нерухомість, дружно почали конфісковувати будинки, яхти та кошти в банках. Далі черга дійшла навіть до неофіційних дружин, коханок та позашлюбних дітей російської "еліти". Загалом персональні санкції діють десь на тисячу впливових росіян.

156-метрова яхта російського мільярдера Усманова / Фото EPA

Інформаційна протидія

Як виявилось, російські пропагандистські канали розставили свої мережі по всьому світу. Телеканали працювали у США, Німеччині та Франції, травили пропагандою по всьому світі з YouTube та соцмереж. Тому блокування цієї брехні виявилось важливим кроком у санкціях.

Спочатку захід блокував розплідник ненависті шляхом заборони російського телебачення, а потім YouTube, Facebook та Instargam почав блокувати неправдиві ресурси. Закінчилось все передбачувано – російська влада сама закрила доступ своїх громадян до найбільших соціальних мереж. А заодно – і до можливості заробляти в них активним блогерам. Поки що доступні на Росії YouTube, Twitter Telegram, але чи надовго?

Відмова від роботи в Росії найбільших світових концернів

150 компаній повністю закривають свій бізнес в Росії, ще 178 його суттєво обмежують, пише Fortune. Ще 74 компанії скорочують операційну діяльність в РФ та/або інвестиції в країну. Загалом 328 міжнародних компаній зупинили чи суттєво обмежили бізнес. Міжнародне рейтингове агентство Fitch анулює рейтинги російських компаній та їхніх дочірніх структур, які опинилися під санкціями Євросоюзу. Таких зараз більш ніж три сотні.

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Відмова від міжнародної торгівлі

Торгувати з Росією стало невигідно і дуже важко. Більшість країн скасувала режим найбільшого сприяння торгівлі, підняла мита до 30% чи ввела додаткові податки на операції з держави-агресора. США та Європа заборонила торгувати будь-якими товарами у сфері озброєння, високих технологій та дорогих товарів споживання. З Росії навіть не будуть привозити рибу та ікру.

Транспортна блокада

Росія має величезні проблеми з доставкою вантажів практично на усіх напрямках. Найбільший контейнерний перевізник Maersk відмовився працювати з країною-терористом, так само і багато портів не хочуть приймати й обслуговувати російські кораблі. Власники літаків, які на умовах лізингу експлуатували російські авіакомпанії, вимагають повернення бортів та припинили їх обслуговування. Натомість росіяни практично вкрали ці літаки, однак через це літати в цивілізовані країни не зможуть. Кілька країн ще підтримують міжнародне сполучення Москви зі світом, але їх надто мало та на непопулярних напрямках. Всі ці рейси забиті росіянами, які масово тікають з країни.

Українці та поляки блокують фури, які везуть товари на Росію. Фото Цензор

Автомобільний транспорт в напрямку Європи теж заблокований – активісти перекрили пункти пропуску в Польщі через Білорусію, де утворились величезні черги. Навіть Китай виключив Росію в якості транзиту – тепер свої товари в Європу та Близький Схід відправляє виключно морем. "Гребіть веслами" – незабаром буде єдина можливість щось перевезти для росіян в цивілізований світ.

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Культурна та спортивна блокада

Жодна нормальна людина не хоче змагатись чи слухати співи людей, які причетні до масового вбивства цивільного населення сусідньої держави. Тому практично усі спортивні федерації виключили росіян зі своїх лав, а міжнародні спортивні змагання прекрасно обходяться без прапору "аквафреш". Етапи змагань з футболу, Формули 1 чи плавання в Росії вже скасовані. А футболістів та артистів, які працювали в іноземних клубах чи театрах, звільняють та виганяють.

На Росії вже не подивишся ні світового кіно, не пограєш у відеоігри – доступи до стрімінгових сервісів та ігрових платформ закрито, дистриб'ютори фільмів не покажуть новинок в кінотеатрах. Росіянам більше ніде не раді, навіть якщо вони нібито не причетні до агресії.

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Обмеження купівлі нафти та газу

Ця галузь приносить бюджету Росії найбільший прибуток (за оцінками експертів, до мільярда доларів на день), водночас вона найменш постраждала від санкцій. Лише на початку війни країни відмовились від добудови проєкту газогону в обхід України під назвою "Північний потік-2" і ця компанія близька до банкрутства. США повністю відмовилась від російських нафти та газу, а от Євросоюз не може зробити цього одномоментно. Ба, більше – через український газопровід Росія закачує величезні обсяги газу в Європу, і це продовжується під час війни.

Відмова від сировини з Росії йде, але повільно, – експорт газу з РФ протягом 2022 року до ЄС може впасти вдвічі. З приємного – лідери нафтогазового бізнесу світі, які забезпечують добування вуглеводнів, вже перестали співпрацювати з державою-терористом. Тому нарощувати обсяги видобування на 1/5 частині суші вже точно не зможуть.