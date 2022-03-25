Про це повідомили у спільній заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн і президента США Джозефа Байдена. Цей документ оприлюднили на офіційних сайтах Білого Дому та Європейського союзу 24 березня.

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Не зможуть фінансувати незаконну війну

Одні з світових лідерів зазначили, що у них одностайна позиція в засудженні дій Росії. Тому вони вкотре закликали припинити агресію проти нашої країни. Вони зазначили, що не лише вводять санкції, а й вже напрацьовують механізм покарання за недотримання будь-якої із них.

США та ЄС спільно працюють над тим, щоб притупити здатність Росії використовувати решту міжнародних резервів, включаючи золото, для підтримки своєї економіки та фінансування незаконної війни,

– повідомили в листі.

Також вони додали, що вже є санкції проти десятків "оборонних" компаній агресора. Це дозволить практично знекровити російську воєнну машину.

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