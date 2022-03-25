Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що на Росію потрібно впливати не лише економічними санкціями, а й виходом з її ринку великих міжнародних компаній, як і є платниками податків та підживлюють економіку країни-терористки своєю економічною діяльністю.

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Великі компанії продовжують відмовлятися працювати в Росії

Кулеба розповів, що у питанні виходу з російського ринку міжнародних компаній трапляються "гойдалки", як з Renault. Ця компанія спочатку вийшла з ринку країни-агресорки, а потім відновила свою роботу. Після серйозної роботи українських дипломатів, в Renault заявили, що вирішили остаточно перестати працювати в Росії.

Я – людина справедлива. Тому, коли погано себе поводять, я не соромлюся, називаю на ім'я і ми "б'ємо" їх. Так само роблять президент і прем'єр-міністр України. В нас тут позиція чітка – якщо роблять щось гарне, то ми хвалимо. Тому Renault сьогодні хвалимо за їхнє мудре та остаточне рішення,

– зауважив міністр.

За словами Кулеби, 24 березня дуже важливе рішення оголосила компанія Philip Morris. Міністр зауважив, що не хвалить виробників тютюнової продукції, однак хоче похвалити бізнес, адже Philip Morris оголосив дуже серйозне скорочення своєї роботи в Росії та згортання інвестицій.

"Ми вдячні за це рішення, але ми продовжуватимемо наполягати на тому, щоб повністю вони вийшли з російського ринку. Виробники тютюнової продукції є одними з найбільших платників податків в Російській Федерації. Коротко кажучи, залишаться росіяни без IQOS, без крутих IQOS компанії Philip Morris. Це для початку, а потім залишаться і без всього іншого", – зазначив міністр.

Також Кулеба подякував компанії Shell, яка усвідомила свої минулі помилки та згортає діяльність в Росії.

"Окрім того, вони ще й виділили суттєву гуманітарну допомогу Україні. Тому не зупиняємося, продовжуємо тиснути на Росію, продовжуємо тиснути на те, щоб західний бізнес виходив з Росії", – додав міністр.

Кулеба підсумував, що також продовжується боротьба з усіма бізнесами в Європі, які прикривають країну-терористку або співчувають її агресії проти України.

Дивіться звернення Дмитра Кулеби:

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