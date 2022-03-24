Громадяни країни-окупанта були переконані, що їхня "друга армія в світі" швидко захопить Україну, а санкції не вплинуть на їхнє життя. Міфи, в які вони вірили, руйнуються з неймовірною швидкістю.

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Новий тренд

Громадяни країни-агресора несподівано для себе з'ясували, що їхня економіка така ж потужна, як і армія. Йдеться вже не про користування сервісами та купівлю вартісних речей – проблемою стає похід в магазин за продуктами.

У мережі росіяни фотографують продукти та вказують суму, яку витратили на них. Їм варто зберігати ці світлини з показниками та фіксувати нові – скоро з їхньою допомогою вони зможуть наглядно пояснити своїм дітям, що таке геометрична прогресія.

Новий тренд мережі у Росії:

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