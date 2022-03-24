Philip Morris вже скоротили своє виробництво в Росії. Зокрема зняли з продажу низку сигаретних брендів та скасували запуски всіх продуктів.

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Philip Morris зупиняють запуск продуктів та відкликають інвестиції

Як повідомили у пресслужбі Philip Morris, вдались до таких кроків:

тимчасово зупинили маркетингову діяльність у країні;

скасували запуски продуктів, які були заплановані на 2022 рік;

скасували плани виробництва та відкликали чинні інвестиції у розмірі 150 мільйонів доларів.

Також Рада директорів і керівників Philip Morris працює над варіантами впорядкованого виходу з російського ринку.

Наші зусилля упродовж останніх чотирьох тижнів були спрямовані на забезпечення безпеки наших українських колег,

– наголосив гендиректор компанії Яцек Ольчак.

Зауважимо, що тютюнова компанія у 2020 році до бюджету Росії принесла 2,91 мільярда доларів податків та акцизів.

Раніше у Philip Morris повідомляли, що не мають наміру виходити з російського ринку. Компанія тимчасово зупинила інвестиції, однак виробництво та продажі продовжувалися.

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