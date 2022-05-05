В "Укрзализнице" опубликовали список поездов, которые прибудут в пункты назначения с задержкой. Причиной тому ракетные обстрелы, в результате которых разрушили железнодорожную инфраструктуру в нескольких городах Украины.

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График поездов, прибывших с опозданием