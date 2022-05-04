Об обстреле железной дороги сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин. Россияне нанесли удар во время воздушной тревоги, которую накануне объявили почти по всей стране.
Заметьте Филатов сообщил об обстрелах прямо в центре Днепра
Пострадавших, к счастью, нет
Как сообщил Александр Камышин, к счастью, в результате атаки никто не пострадал. Несмотря на то, что последствия удара будут оцениваться только после окончания воздушной тревоги.
Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги,
– сообщил Камышин.