Об обстреле железной дороги сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин. Россияне нанесли удар во время воздушной тревоги, которую накануне объявили почти по всей стране.

Заметьте Филатов сообщил об обстрелах прямо в центре Днепра

Пострадавших, к счастью, нет

Как сообщил Александр Камышин, к счастью, в результате атаки никто не пострадал. Несмотря на то, что последствия удара будут оцениваться только после окончания воздушной тревоги.