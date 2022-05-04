Обстрел прямо по центру Днепра
Об обстрелах сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. Он добавил, что следует ожидать официальной информации от областной военной администрации.
Внимание Всем в укрытие: почти по всей территории Украины воздушная тревога
Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации. Нелюди, ублюдки,
– подчеркнул Филатов.
По состоянию на 20.00 почти во всех украинских областях объявили воздушную тревогу, в частности в Днепре.
Оккупанты обстреляли железную дорогу в Днепре
Сначала появилось сообщение о взрывах в Днепре. Затем об обстрелах в центре, впоследствии сообщили об обстреле железной дороги.
Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим после окончания воздушной тревоги,
– сообщили в управлении железной дороги.
Россияне обстреливали Днепр и раньше. 1 мая вражеский огонь накрыл села в Синельниковском районе. Утром 29 апреля били по поселкам Большая Костромка и Марьянское.
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